Aker BP va racheter les activités pétrolières et gazières de Lundin Energy pour 14 milliards de dollars.

La société norvégienne Aker BP va racheter les activités pétrolières et gazières de la société suédoise Lundin Energy, formant ainsi la deuxième plus grande entreprise pétrolière sur le plateau continental norvégien, ont déclaré les deux sociétés mardi.

La transaction évalue les actifs acquis à environ 125 milliards de couronnes norvégiennes (13,9 milliards de dollars), ont-elles précisé.

"La combinaison proposée présente des avantages stratégiques et des avantages en termes de valeur, et la société combinée sera caractérisée par une échelle accrue, une qualité de classe mondiale et des rendements élevés", ont déclaré Aker BP et Lundin dans un communiqué commun. (1 $ = 8,9705 couronnes norvégiennes) (Reportage de Terje Solsvik, édition de Gwladys Fouche)