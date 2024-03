Magic Software Enterprises Ltd. est un fournisseur de développement d'applications, de plates-formes d'intégration de processus métier, de solutions logicielles verticales et de services professionnels connexes. La société est un fournisseur de services d'externalisation des technologies de l'information (TI). Sa technologie logicielle est utilisée par ses clients pour développer, déployer et intégrer des activités sur site, mobiles et en nuage. Elle opère à travers deux segments : les solutions logicielles et les services professionnels informatiques. Le segment des services logiciels comprend la technologie logicielle et les services complémentaires. Le segment des services professionnels de l'informatique propose des services informatiques dans les domaines de la conception et de la fourniture d'infrastructures, du développement d'applications, de la planification et de la mise en œuvre de technologies, ainsi que des services et solutions de communication. Son portefeuille de produits comprend Magic xpa Application Platform, AppBuilder Application Platform et Magic xpi Integration Platform. Ses progiciels verticaux comprennent Leap, Hermes Solution, HR Pulse et MBS Solution.

Secteur Logiciels