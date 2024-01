Mahindra Logistics Limited est une société basée en Inde, qui opère en tant que fournisseur de services logistiques tiers (3PL). La société propose une gamme de solutions intégrées de logistique et de mobilité. Les secteurs de la société comprennent la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les services de mobilité d'entreprise. Le secteur de la gestion de la chaîne d'approvisionnement propose à ses clients des solutions et des services logistiques personnalisés et de bout en bout, y compris le transport et la distribution, l'entreposage, la logistique en usine et les services à valeur ajoutée. Le segment des services de mobilité d'entreprise fournit des solutions et des services de transport de personnes à l'aide de la technologie à travers l'Inde pour les entreprises nationales et multinationales opérant dans les secteurs des technologies de l'information (TI), des services basés sur les technologies de l'information (ITeS), de l'externalisation des processus d'affaires, des services financiers, du conseil et de la fabrication. Ses services comprennent également des services sur appel, des solutions de flotte verte, le transport d'événements et des services d'abonnement.

Secteur Frêt au sol et logistique