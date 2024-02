Main Street Capital Corporation (MSCC) est une société d'investissement principale, qui se concentre principalement sur la fourniture de financements personnalisés par emprunt et par actions aux entreprises du marché intermédiaire inférieur (LMM) et de capitaux d'emprunt aux entreprises du marché intermédiaire (Middle Market). Les investissements du portefeuille de la société soutiennent les rachats par la direction, les recapitalisations, les financements de croissance, les refinancements et les acquisitions d'entreprises qui opèrent dans une variété de secteurs industriels. La société investit principalement dans des investissements en dette décrochée, des investissements en actions, des warrants et d'autres titres de sociétés LMM basées aux États-Unis et dans des investissements en dette décrochée de sociétés Middle Market généralement basées aux États-Unis. Elle possède divers fonds d'investissement, dont Main Street Mezzanine Fund, LP et Main Street Capital III, LP, collectivement les Fonds, et chacun de leurs partenaires généraux. Les fonds sont tous agréés en tant que "Small Business Investment Company" (SBIC) par l'administration américaine des petites entreprises (SBA).

Secteur Services financiers aux entreprises