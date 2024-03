MAISONS DU MONDE : Oddo BHF confirme son conseil

Le 12 mars 2024 à 12:15 Partager

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Maisons du Monde avec un objectif de cours inchangé de 6,5 euros après la publication de résultats 2023 'globalement en ligne avec les attentes'.



L'analyste rapporte que le plan de transformation ' Inspire everyday ' 2024-2026 vise à restaurer la croissance de MDM et améliorer la génération de FCF en se concentrant sur l'orientation client, l'excellence opérationnelle (coûts) et l'efficacité financière (cash). 7



Le plan prévoit ainsi un FCF cumulé de 100 ME sur la période du plan, un objectif 'cohérent et proche des prévisions', assure Oddo BHF.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.