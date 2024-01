Mallcom (India) Limited est une société basée en Inde, qui est un fabricant et un distributeur intégré d'équipements de protection individuelle (EPI). Le principal secteur d'activité de la société est celui des produits de sécurité industrielle. L'activité des produits de sécurité industrielle comprend des groupes de produits tels que les gants en cuir, les vêtements de travail industriels, les gants tricotés sans couture, les chaussures en cuir, les chaussures de sécurité et les gants enduits de nitrile. La société produit diverses catégories de produits couvrant la tête aux pieds, comme les casques, les masques, les vêtements, les vêtements de pluie, les gants en cuir, les gants en nitrile et les chaussures. Elle propose également des lunettes, des équipements de protection auditive, des gants en latex, des gants en néoprène et des harnais sous sa marque. Elle possède une expertise dans le domaine des matières premières telles que le textile, le cuir, le caoutchouc et le plastique. La société dessert diverses industries, notamment l'aérospatiale, l'agriculture, l'automobile, la biotechnologie, le ciment, la chimie, la peinture, la construction, les travaux publics, l'alimentation et les boissons, les soins de santé, la défense et la sécurité, entre autres.