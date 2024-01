Manila Water Company, Inc. fournit de l'eau, de l'eau usée intégrée, des égouts et de l'assainissement, des services de distribution, des canalisations, des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion. Ses segments comprennent la concession et le siège social de Manille, les filiales nationales et les filiales étrangères. La concession et le siège social de Manille représentent les activités de la concession de Manille (zone Est) de la société mère conformément à son accord de concession. Les filiales nationales comprennent des entreprises philippines, telles que MWIS, Calasiao Water, MWPVI (y compris Boracay Water, Calbayog Water, Clark Water, Filipinas Water, Bulakan Water, Ilagan Water, South Luzon Water, Obando Water, Laguna Water, North Luzon Water, Davao Water, Tagum Water, MW Consortium, Cebu Water, Aqua Centro, BMDC, EcoWater, Leyte Water, MWTV, et Zamboanga Water). Les filiales étrangères sont des entreprises situées en dehors des Philippines et relevant de Manila Water Asia Pacific Pte. Ltd. (KDWH, MWSAH, TDWH, MWTH, MWTC, MSEA et PTMWI).

