Manomay Tex India Limited est une entreprise basée en Inde qui se consacre à la fabrication et à la vente de tissus denim. La société propose ses produits aux marchés nationaux et internationaux. Elle exerce ses activités dans un seul secteur : Textile. Ses secteurs géographiques sont l'Inde et l'extérieur de l'Inde. Les segments de produits denim de la société comprennent le sergé 2/1, le sergé 3/1, le satin, le ratière et le tricot ratière. L'usine de denim de la société est située à Gangrar Tehsil dans le district de Chittorgarh, au Rajasthan, en Inde. La société s'est lancée dans une quinzaine de marchés étrangers. La société exerce son activité dans toute l'Inde, principalement dans des villes telles que New Delhi, Mumbai, Kolkata, Ahmedabad, Ludhiana, Indore, Kanpur, Bellary, Hathras, Ulhasnagar, Bhilwara et Bhavnagar. L'entreprise exporte son denim dans environ 18 pays à travers le monde.

Secteur Textiles et Cuirs