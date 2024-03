Marathon Digital Holdings, Inc. est une société de technologie d'actifs numériques. La société produit ou exploite des actifs numériques en mettant l'accent sur l'écosystème de la blockchain et la génération d'actifs numériques. Elle utilise du matériel et des logiciels spécifiques pour ses opérations d'extraction d'actifs numériques. Elle opère dans le segment de la blockchain de la monnaie numérique. Ses plates-formes d'exploitation minière de circuits intégrés à application spécifique (ASIC) sont situées aux États-Unis. La société déploie ou est en train de déployer ses actifs sur différents sites aux États-Unis. Les sites d'exploitation de la société comprennent McCamey, Texas ; Garden City, Texas ; Ellendale, Dakota du Nord ; Granbury, Texas ; et Plano, Texas.

Indices liés Russell 2000