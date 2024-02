Markel Group Inc, anciennement Markel Corporation, fournit des assurances pour le matériel de boulangerie, les matériaux de construction, etc. Le système à trois moteurs de la société comprend l'assurance, les investissements et Markel Ventures. La société exploite les divisions Markel Specialty, Markel International et Global Reinsurance, ainsi que State National, une société de protection de portefeuille et de services de programmes, et Nephila, un gestionnaire d'investissements en titres liés à l'assurance. Elle gère ses investissements à revenu fixe de manière à ce qu'ils correspondent à la taille et à la durée des sinistres futurs prévus, tout en produisant des revenus d'intérêts. Ses sociétés Markel Ventures comprennent Brahmin, Buckner Heavylift Cranes, CapTech, Costa Farms, Cottrell, Eagle, Ellicott Dredges, Havco, Lansing Building Products, Panel Specialists, Markel Food Group, Metromont, ParkLand Ventures, PartnerMD, RetailData, Rosemont Investment Group, VSC Fire & Security, et Weldship.