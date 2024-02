Masco Corporation figure parmi les principaux fabricants mondiaux de produits de rénovation résidentielle. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - matériels de plomberie (60,5%) : systèmes de robinetterie, d'évier, de baignoire et de douches (marques Delta, Brizo, Peerless, Hansgrohe, Axor, Kraus, Easy Drain, Steamist, Elitesteam, Ginger, Newport Brass, Brasstech, Waltec, Bristan et Heritage), baignoires en acrylique, cabines de douche et receveurs de douche (marques Delta, Peerless et Mirolin), systèmes de spas et de piscines d'exercice (marques Hot Spring, Caldera, Freeflow Spas, Fantasy Spas et Endless Pool) et composants de plomberie en laiton, en cuivre et en matériaux composites (marques Brasscraft, Plumb Shop, Cobra et Master Plumber) ; - produits architecturaux de décoration (39,5%) : produits de revêtements architecturaux (peintures, apprêts, peintures spéciales, teintures et revêtements imperméables vendus sous les marques Behr, Kilz, Whizz et Elder & Jenks), meubles, fournitures pour portes et fenêtres, fournitures et matériel de bricolage, portes de douche en verres, plaques murales, crochets et accessoires de suspension, etc. (marques Liberty, Brainerd et Franklin Brass). A fin 2022, le groupe dispose de 38 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (80,4%) et Europe (19,6%).

Secteur Fournitures de construction et installation