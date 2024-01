Le groupe Match, parent de Tinder, a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieur aux attentes de Wall Street mardi, les utilisateurs d'applications de rencontres ayant réduit leurs dépenses dans un contexte d'incertitude économique.

La société a également autorisé un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars.

Match est en concurrence avec l'opérateur d'applications de rencontres Bumble , qui est considéré comme orienté vers les femmes, dans un contexte de hausse des prix affectant les achats non essentiels.

La société a recruté Faye Iosotaluno en tant que PDG de Tinder au début du mois de janvier, dans le but de redresser son application la plus populaire et la plus importante, Tinder, qui s'est efforcée de conserver ses abonnés payants.

Match, qui propose des applications de rencontres telles que Hinge, Tinder, OKCupid et Plenty of Fish, a déclaré que le nombre de ses abonnés payants avait diminué de 5 % au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 15,2 millions.

Il prévoit un chiffre d'affaires compris entre 850 et 860 millions de dollars pour le premier trimestre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 867 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Elle prévoit un chiffre d'affaires pour 2024 compris entre 3,57 et 3,67 milliards de dollars, soit une croissance de 6 % à 8 %, contre une estimation de 7,8 %.

Le chiffre d'affaires de Match au quatrième trimestre a augmenté de 10 % pour atteindre 866,2 millions de dollars, dépassant les estimations de 861,2 millions de dollars. Le bénéfice par action s'est élevé à 81 cents par action, contre 30 cents il y a un an.