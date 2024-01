Medical Properties Trust, Inc. est un fonds d'investissement immobilier (REIT) qui investit, détient et loue des biens immobiliers dans le secteur de la santé. La société exerce toutes ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, MPT Operating Partnership, L.P. (la société d'exploitation). La société acquiert et développe des établissements de santé qu'elle loue à des sociétés d'exploitation d'établissements de santé dans le cadre de baux nets à long terme. Elle accorde également des prêts hypothécaires aux opérateurs du secteur de la santé, garantis par leurs actifs immobiliers. En outre, la société accorde sélectivement des prêts à certains de ses opérateurs par l'intermédiaire de ses filiales de FPI imposables (TRS). La société a des investissements dans le secteur de la santé aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique du Sud. Le portefeuille de la société (y compris les actifs immobiliers des coentreprises) se compose d'environ 444 propriétés louées ou prêtées à 55 opérateurs, dont sept sont en cours de développement et cinq sous forme de prêts hypothécaires.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé