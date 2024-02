MERCEDES-BENZ : Jefferies relève sa recommandation

Jefferies relève sa recommandation sur Mercedes-Benz de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 75 à 100 euros, soulignant 'un bilan de forteresse protégé, une stratégie de transition relativement bien investie et une secteur plutôt moins cyclique'.



Selon le broker, ces éléments mettent le constructeur automobile allemand en position de 's'engager de manière crédible à reverser la totalité de ses flux de trésorerie aux actionnaires, le tout sans compromettre la durabilité continue de ses activités'.



