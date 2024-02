Merit Medical Systems, Inc. conçoit, développe, fabrique, commercialise et vend des produits médicaux pour les procédures d'intervention et de diagnostic. Elle opère dans deux secteurs : cardiovasculaire et endoscopie. Son segment cardiovasculaire comprend quatre catégories de produits : intervention périphérique, intervention cardiaque, solutions procédurales personnalisées et fabricant d'équipement d'origine (OEM). Il vend divers produits, notamment des dispositifs de cardiologie et de radiologie qui aident à diagnostiquer et à traiter les maladies coronariennes et les maladies vasculaires périphériques, ainsi que des dispositifs de gestion du rythme cardiaque, d'électrophysiologie, de soins intensifs, de localisation et de guidage du cancer du sein, de biopsie, d'oncologie interventionnelle et des dispositifs pour la colonne vertébrale. Son segment endoscopie comprend des dispositifs de gastro-entérologie et de pneumologie qui aident au traitement palliatif de l'expansion oesophagienne et trachéobronchique. Elle propose également un portefeuille de cathéters de dialyse et le système de scellement des voies de biopsie BioSentry.

