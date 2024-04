Methanex Corporation est un producteur canadien et un fournisseur de méthanol sur les marchés internationaux. La société fournit du méthanol aux marchés internationaux d'Amérique du Nord, d'Asie-Pacifique, d'Europe et d'Amérique du Sud. Ses activités consistent en la production et la vente de méthanol, un produit chimique de base. Elle exploite des sites de production au Canada, au Chili, en Égypte, en Nouvelle-Zélande, à Trinité-et-Tobago et aux États-Unis. Elle possède trois usines en Nouvelle-Zélande, Motunui 1, Motunui 2 et Waitara Valley. Ses deux usines de Geismar desservent les marchés du méthanol. Elle possède deux usines à Trinidad, Titan et Atlas, qui fournissent du méthanol à divers marchés du méthanol. Son site de production chilien fournit du méthanol à des clients d'Amérique du Sud et d'Asie-Pacifique, avec deux usines au Chili, Chile I et Chile IV. Son usine d'Égypte est située au bord de la mer Méditerranée et fournit principalement du méthanol au marché national et européen. L'usine de Medicine Hat, en Alberta, fournit du méthanol à des clients d'Amérique du Nord.

Secteur Produits chimiques de base