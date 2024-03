Metropolitan Bank Holding Corp. est une société holding bancaire de Metropolitan Commercial Bank (la Banque). La Banque est une banque commerciale qui fournit une gamme de produits et de services bancaires commerciaux et personnels aux petites et moyennes entreprises, aux sociétés, aux municipalités et aux particuliers fortunés de la région métropolitaine de New York, en particulier Manhattan et les arrondissements extérieurs, ainsi que le comté de Nassau. Ses principaux produits de prêt comprennent les prêts CRE, les prêts C&I et les prêts multifamiliaux. Ses produits de dépôt sont les comptes chèques, les comptes d'épargne, les comptes de dépôt à terme et ses comptes de dépôt. La société offre également des services de gestion de trésorerie pour les entreprises et des services bancaires de détail et, par l'intermédiaire de son Global Payments Group, fournit des services bancaires en tant que service à ses partenaires fintech, ce qui comprend le rôle de banque émettrice pour les programmes de cartes de débit gérés par des tiers à l'échelle nationale et la fourniture d'autres services et infrastructures financières, y compris les services de règlement de trésorerie et de dépôt de dépositaire.

Secteur Banques