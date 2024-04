Metropolitan Bank Holding Corp. est une société holding bancaire. La société, par l'intermédiaire de sa filiale, Metropolitan Commercial Bank, une banque agréée par l'État de New York, fournit une gamme de produits et de services bancaires commerciaux et de détail aux petites entreprises, aux entreprises de taille moyenne, aux entités publiques et aux particuliers fortunés de la région métropolitaine de New York. Outre les produits bancaires commerciaux traditionnels, la société propose des services de gestion de trésorerie et de banque de détail, et, par l'intermédiaire de Global Payments Group, fournit des services de paiement globaux à des sociétés de services financiers non bancaires (appelées Banking-as-a-Service) en servant de banque émettrice pour des programmes de cartes de débit de tiers, tout en fournissant à ces sociétés d'autres éléments d'infrastructure financière, y compris des services de règlement de trésorerie et de dépôt de dépositaires. Ses produits immobiliers commerciaux comprennent des prêts à l'acquisition, des prêts à la rénovation, des prêts sur des propriétés occupées par leur propriétaire et des prêts à la construction.

Secteur Banques