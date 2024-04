MGIC Investment Corporation est une société holding. La société, par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, propose des assurances hypothécaires privées, d'autres solutions de gestion du risque de crédit hypothécaire et des services auxiliaires. Les produits d'assurance hypothécaire de la société comprennent l'assurance primaire et l'assurance collective et autre. L'assurance primaire offre une protection contre le défaut de paiement des prêts hypothécaires individuels et couvre un pourcentage du capital impayé, des intérêts en souffrance et de certains frais liés au défaut de paiement et à la saisie subséquente de l'hypothèque ou à la vente du bien immobilier sous-jacent. L'assurance collective est généralement utilisée comme un rehaussement de crédit supplémentaire pour certaines transactions hypothécaires sur le marché secondaire. L'assurance collective couvre généralement le montant de la perte sur un prêt hypothécaire défaillant qui excède le paiement de l'indemnité au titre de la couverture primaire.