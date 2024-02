(Alliance News) - MicroSalt PLC a annoncé mardi des plans stratégiques à la suite de son introduction en bourse sur le marché AIM la semaine dernière, déclarant qu'elle se concentrera sur les opportunités de commerce interentreprises, en particulier aux États-Unis.

MicroSalt propose une technologie brevetée qui permet de produire du sel à faible teneur en sodium pour les fabricants et les consommateurs.

La société a levé 3,1 millions de livres sterling lors de son introduction en bourse à Londres jeudi dernier. Le prix de ses actions a été fixé à 43 pence lors de l'introduction en bourse, ce qui donne à MicroSalt une capitalisation boursière initiale de 18,5 millions de livres sterling. Mardi, l'action était en baisse de 10 % à 62,00 pence, ce qui représentait néanmoins une hausse de 44 % par rapport au prix de l'introduction en bourse.

MicroSalt a déclaré mardi qu'elle était "suffisamment capitalisée" et en bonne position pour saisir les opportunités qui se présentent dans ses canaux de distribution interentreprises et grand public.

Toutefois, l'entreprise estime que les clients B2B seront les principaux moteurs de sa croissance rentable à court terme et continuera à donner la priorité à la conversion des essais B2B en commandes commerciales en volume cette année.

MicroSalt voit "une voie claire vers la croissance des ventes dans son activité B2B à plus fort volume" à la lumière des commandes commerciales qu'elle a déjà obtenues de la branche mexicaine de "l'un des plus grands fabricants d'aliments, de boissons non alcoolisées et de snacks au monde" et d'"un détaillant national de produits pharmaceutiques/alimentaires Fortune 500". Aucun de ces clients n'a été cité.

MicroSalt a déclaré qu'elle s'attendait à annoncer de nouvelles commandes et de nouveaux clients, principalement basés aux États-Unis, "au cours de la période à venir".

MicroSalt est également "en phase initiale de discussion avec trois des plus grands supermarchés britanniques... ainsi qu'avec des fournisseurs de plats préparés et une société de restauration rapide pour hamburgers".

MicroSalt espère que ses produits B2C seront disponibles "dans davantage de magasins de détail de premier plan et dans de nouveaux territoires". Ses salières sont actuellement disponibles dans plus de 1 000 points de vente aux États-Unis et aux Philippines.

"La société est convaincue qu'il existe une opportunité commerciale substantielle grâce au changement d'attitude des grandes entreprises alimentaires en matière de réduction du sodium", a déclaré MicroSalt, "et qu'elle est bien placée pour tirer parti du marché naissant d'une alternative plus saine ayant le même goût que le sel traditionnel".

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

