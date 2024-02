La société d'investissement immobilier résidentiel (FPI) Mid-America Apartment Communities a dépassé les estimations pour les fonds provenant de l'exploitation (FFO) du quatrième trimestre mercredi, car l'absence de pression de l'offre sur certains marchés du Sud-Est, tels que la Géorgie, la Virginie et la Caroline du Sud, a légèrement fait augmenter les prix des loyers.

L'offre locative aux États-Unis reste élevée avec certaines parties du Sud-Est qui connaissent une croissance des loyers relativement plus élevée, mais il y a quelques pressions dans la région de la Sun Belt.

Entre-temps, la demande de location à long terme reste solide, car les coûts élevés de l'accession à la propriété et la croissance stable des salaires et de l'emploi rendent l'accession à la propriété plus difficile pour les cohortes de jeunes et de personnes à faibles revenus.

Les loyers ont subi la pression des constructions d'appartements qui ont atteint des sommets sur plusieurs décennies au cours des deux dernières années de la pandémie. Ils ont depuis ralenti.

"Nous prévoyons que le volume des livraisons de nouveaux appartements commencera à diminuer à la fin de 2024, ce qui ouvrira la voie à une amélioration de la croissance des loyers", a déclaré Eric Bolton, PDG de Mid-America Apartment Communities.

Le fonds d'investissement immobilier (REIT), qui gère plus de 250 immeubles d'appartements dans les régions du sud-est, du sud-ouest et du centre du littoral atlantique, a déclaré une augmentation de 2,1% du chiffre d'affaires des magasins comparables pour le trimestre clos en décembre par rapport à l'année précédente.

Le FPI basé à Memphis, Tennessee, a affiché un FFO, une mesure clé de la performance pour un FPI, de 2,53 $ par action au quatrième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,31 $ par action, selon les données de LSEG.

Le loyer effectif moyen par unité d'appartement était supérieur de 2,2 % à celui de l'année dernière, tandis que le taux d'occupation physique était de 95,5 %. (Reportage d'Ananta Agarwal et de Nathan Gomes à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid)