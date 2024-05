MidCap Financial Investment Corporation est une société de développement commercial à gestion externe. L'objectif d'investissement de la société est de générer un revenu courant et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme. Son portefeuille se compose principalement d'investissements dans la dette, y compris la dette garantie et non garantie de sociétés privées du marché intermédiaire. Son portefeuille comprend également des participations telles que des actions ordinaires, des actions privilégiées, des bons de souscription ou des options. La société investit dans divers secteurs industriels, tels que la publicité, l'impression et l'édition ; l'automobile ; l'aviation et le transport des consommateurs ; les boissons, l'alimentation et le tabac ; les services aux entreprises ; les produits chimiques, les plastiques et le caoutchouc ; la construction et le bâtiment ; les biens de consommation ; les véhicules d'investissement diversifiés, la banque, la finance et l'immobilier ; les soins de santé et les produits pharmaceutiques ; l'hôtellerie, les jeux, les loisirs et la restauration ; la fabrication, les biens d'équipement ; les télécommunications ; les services publics, et d'autres. Son conseiller en investissement est Apollo Investment Management, L.P.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds