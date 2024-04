MidWestOne Financial Group, Inc. (MidWestOne) est une société holding financière. MidWestOne est la société mère de MidWestOne Bank (la Banque), qui exploite des bureaux bancaires dans l'Iowa, le Minnesota, le Wisconsin, la Floride et le Colorado. MidWestOne propose des services financiers par voie électronique sur son site Web, MidWestOne.bank. La Banque se concentre sur la fourniture de produits et de services bancaires personnels et commerciaux basés sur les relations. Elle propose des prêts commerciaux, des prêts immobiliers, des prêts agricoles, des prêts sur carte de crédit et des prêts à la consommation. Elle propose également des produits de dépôt, notamment des comptes à vue et des comptes de chèques à intérêts, des comptes d'épargne, des comptes du marché monétaire et des dépôts à terme. En complément de ses produits de prêt et de dépôt, la Banque fournit également des produits et des services, y compris la gestion de trésorerie, Zelle, les services bancaires en ligne et mobiles, les cartes de crédit et de débit, les guichets automatiques et les coffres-forts. La Banque dispose également d'un département fiduciaire et d'un département de services d'investissement.

Secteur Banques