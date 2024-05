Monster Beverage Corporation est spécialisé dans le développement et la commercialisation de boissons. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - boissons énergétiques (98%) : notamment boissons énergétiques gazeuses et non gazeuses (marques Monster Energy®, Monster Energy Ultra®, Monster Rehab®, Monster Energy® Nitro, Java Monster®, Punch Monster®, Juice Monster®, Monster Hydro®, Monster Super Fuel®, Monster Dragon Tea®, Reign Total Body Fuel®, Reign Inferno®, Reign Storm®, True North®, NOS®, Full Throttle®, Burn®, Mother®, Nalu®, Ultra Energy®, Play®, Power Play®, Relentless®, BPM®, BU®, Gladiator®, Samurai®, Live+®, Predator®, Fury®, etc.) ; - boissons alcoolisées (1,6%): notamment bières, eaux pétillantes alcoolisées et boissons maltées aromatisées (marques Cigar City®, Oskar Blues®, Deep Ellum®, Squatters®, Wild Basin®, Wasatch®, Perrin®, The Beast Unleashed®, etc.). - autres (0,4%). La fabrication et la mise en bouteille des produits sont assurées par des sous-traitants. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (65,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (19,5%), Amérique latine et Caraïbes (8,1%) et Asie-Pacifique (7,2%).

Secteur Boissons non alcoolisées