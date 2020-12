Moody : Analytics se place encore dans quatre catégories chez Chartis RiskTech100

Moody's Analytics a remporté à plusieurs reprises des prix dans quatre catégories lors du Chartis RiskTech100® de cette année. Il s'agit de quatre de nos 10 victoires consécutives en deuxième place du classement général.

Risque de crédit dans le portefeuille bancaire : 5 victoires consécutives

Prévoir les pertes de crédit éventuelles est plus difficile que jamais. Les entreprises du monde entier s'appuient sur nos solutions pour évaluer et gérer leur exposition au risque de crédit, tout au long de la durée du cycle de vie du crédit. Les capacités de pointe de Moody's Analytics convertissent les données et les analyses sur le risque de crédit en informations qui permettent à nos clients de prendre de meilleures décisions.

Current Expected Credit Losses (CECL) : 3 victoires consécutives

Les banques, les coopératives de crédit et les compagnies d'assurance utilisent notre solution pour automatiser le calcul des allocations, des analyses, des rapports et du flux de travail. Les institutions financières doivent exploiter toute une série d'informations afin de répondre aux normes CECL et ALLL (Allowance for Loan and Lease Losses). Notre solution comprend le logiciel primé Moody's Analytics, des scénarios, des données et des modélisations, qui permettent aux banques d'être conformes à ces normes et de créer des stratégies novatrices plus rentables.

Model Validation : 3 victoires consécutives

L'instabilité économique actuelle a transformé la validation et le suivi des modèles de risque de crédit en une priorité plus nécessaire que jamais pour nos clients. Le fait que Moody's Analytics remporte le prix de cette catégorie pour la troisième année consécutive illustre notre profonde expertise et nos vastes capacités. Nos solutions couvrent les catégories des biens du commerce de détail et des biens commerciaux dans les modèles développés en interne et les modèles tiers.

Enterprise Stress Testing : 2 victoires consécutives

Il est nécessaire que les banques prévoient la solidité de leur entreprise pour pouvoir répondre aux exigences réglementaires mais aussi pour comprendre pleinement les risques et les opportunités de leurs portefeuilles. Notre solution primée comprend des logiciels et des scénarios économiques et fournit aux banques de solides capacités de stress tests robustes qui leur permettront de remplir les exigences de la direction générale et des régulateurs.

« Les incertitudes générées par la pandémie rendent difficile la gestion des risques et mettent encore plus de pression sur nos clients en exigeant d'eux de meilleures prises de décisions », a déclaré Jacob Grotta, chef des solutions de risque et de financement chez Moody's Analytics. « C'est pour nous un grand honneur de les aider dans cette tâche, particulièrement en ces temps difficiles, et nous sommes heureux de recevoir à nouveau ces prix de Chartis ».

Moody's Analytics, Moody's, et tout autre nom, logo et icône représentant Moody's Analytics et / ou ses produits et services, sont des marques commerciales appartenant à Moody's Analytics, Inc. ou à ses filiales. Les marques tiers mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

À propos de Moody’s Analytics

Moody's Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques qui permettent aux chefs d'entreprise de prendre de meilleures décisions, de manière plus rapide. Notre expertise approfondie des risques, nos ressources d'information élargies et notre application innovante de la technologie permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes réputés pour nos solutions de pointe primées, qui conjuguent recherches, données, logiciels et services professionnels, coordonnés afin d'offrir une expérience client homogène. Nous inspirons confiance à des milliers d'entreprises dans le monde entier, grâce à notre engagement en faveur de l'excellence, notre approche ouverte et nos efforts pour satisfaire les besoins des clients. Pour plus d'informations sur Moody's Analytics, veuillez consulter notre site web ou connectez-vous sur Twitter et sur LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 400 personnes dans le monde et est implantée dans 40 pays.

