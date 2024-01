Les négociateurs asiatiques espèrent une augmentation de 10 % des émissions d'obligations en dollars en 2024, grâce à la stabilisation des taux d'intérêt et à l'augmentation des emprunts des entreprises pour financer leurs plans d'investissement, après l'année la plus faible des huit dernières années pour les marchés de la dette.

Les premiers jours de l'année 2024 ont été marqués par une ruée sur les transactions en dollars américains de la part de certaines des plus grandes entreprises asiatiques, SK Hynix et le sidérurgiste Posco visant à lever un total de 2 milliards de dollars, d'après des sources ayant une connaissance directe des transactions.

La République d'Indonésie a fait appel très tôt aux marchés de financement en dollars pour obtenir 2,05 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction en trois tranches, selon une feuille de conditions consultée par Reuters.

L'année dernière, 272 milliards de dollars d'obligations en dollars ont été émis dans la région Asie-Pacifique, y compris le Japon, soit le niveau le plus bas depuis 2015, selon les données de Dealogic.

Cette baisse s'explique par le fait que les entreprises ont réduit leurs transactions en raison de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, qui a rendu les emprunts dans certaines devises locales et sur les marchés bancaires nationaux moins coûteux.

Pour les banques d'investissement en Asie, la baisse des obligations a marqué un nouveau coup à leurs revenus de commissions, car les revenus du marché des capitaux propres et du conseil en rachat d'entreprises ont ralenti en ligne avec les faibles niveaux d'activité.

Pour que les émissions d'obligations en dollars s'améliorent, il est essentiel que la Réserve fédérale commence à réduire son taux d'escompte en 2024, car les indicateurs montrent que l'inflation commence à être maîtrisée.

"Un thème très important en Asie est celui des taux onshore par rapport aux taux offshore. Dans de nombreuses régions d'Asie, il est beaucoup moins cher d'emprunter onshore", a déclaré Elaine He, responsable du syndicat de la dette pour l'Asie-Pacifique, Morgan Stanley.

"Avec la possibilité que la Fed réduise ses taux en 2024, une réduction de la disparité entre les coûts d'emprunt onshore et offshore pourrait encourager une augmentation des activités d'emprunt offshore en dollars américains."

Les transactions d'obligations en dollars en Asie ont atteint des sommets en 2021 pendant la pandémie de COVID-19, alors que les banques centrales réduisaient les taux d'intérêt et que la plupart des grands gouvernements du monde ordonnaient des mesures de relance budgétaire d'urgence, mais elles ont chuté au cours des deux dernières années avec la remontée des taux d'intérêt.

Joseph Pepping, responsable du syndicat des marchés des capitaux de la dette en Asie-Pacifique de Bank of America, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les émissions en dollars en Asie-Pacifique augmentent d'environ 10 % en 2024 grâce à une plus grande certitude sur les perspectives de taux.

"Tout le monde se sent à l'aise maintenant que nous sommes au sommet du cycle des taux, les banques centrales ont été assez claires sur le fait qu'elles resteront plus longtemps à des niveaux plus élevés", a-t-il déclaré.

"Les entreprises qui ont attendu le marché au cours des deux dernières années vont commencer à revenir.

Terry Schmassmann, co-responsable des marchés de capitaux de la dette en Asie chez UBS, a déclaré que les entreprises régionales asiatiques, en particulier celles des secteurs des énergies renouvelables et de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques, devraient faire appel aux marchés pour obtenir des financements pour leurs plans d'expansion.

"Étant donné l'environnement incertain des taux sur les marchés développés, de nombreuses entreprises ont suspendu leurs stratégies d'investissement à l'étranger", a-t-il déclaré.

Maintenant que le mantra "plus haut pour plus longtemps" commence à s'installer, nous voyons certains de ces besoins d'investissement se concrétiser. Je m'attends à ce que l'année soit plus active pour les émissions à l'étranger.

Toutefois, en Chine, les émissions d'obligations à haut rendement en dollars restent limitées, car le secteur immobilier du pays, qui était autrefois un acteur actif du marché du dollar, reste en difficulté. Les émissions d'obligations en dollars en Chine représentaient 42,5 milliards de dollars en 2023, par rapport au pic du marché de 210,5 milliards de dollars en 2019, selon les données de Dealogic.

"Cela dépend de la quantité de financement dont les entreprises ont besoin, si elles peuvent trouver des alternatives moins chères à l'intérieur du pays. Étant donné la taille de l'économie chinoise, on s'attend à une augmentation des transactions à haut rendement en 2024", a déclaré M. He de Morgan Stanley.

Les obligations émises dans toutes les devises de la région Asie-Pacifique en 2023 représentaient une valeur de 1,72 trillion de dollars, le montant le plus bas depuis 2015, selon les données de Dealogic.

(1 $ = 7,8085 dollars de Hong Kong) (Reportage de Scott Murdoch ; Rédaction de Sonali Paul)