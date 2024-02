National Vision Holdings, Inc. est une société de vente au détail d'optique qui se concentre sur l'offre d'une variété de produits et de services pour les besoins des clients en matière de soins oculaires. Les segments de la société comprennent Owned & Host et Legacy. Le segment Owned & Host comprend les deux marques qu'elle possède, America's Best et Eyeglass World, ainsi que les magasins Vista Optical dans certains magasins Fred Meyer. Le segment Owned & Host fournit également des produits et des services de soins de la vue aux membres des forces armées américaines en exploitant des magasins Vista Optical sur des bases militaires sélectionnées à travers le pays. Le segment Legacy comprend sa relation stratégique à long terme avec Walmart pour l'exploitation de centres de vision dans des magasins Walmart sélectionnés. La société exploite également des sites web de commerce électronique et des sites web de commerce électronique de tiers, notamment Walmart, Sam's Club et Giant Eagle. La société exploite environ 1 354 magasins de détail dans 44 États et à Porto Rico. Sa marque America's Best offre deux paires de lunettes et un examen de la vue gratuit.

Secteur Détaillants autres spécialités