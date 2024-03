Navitas Semiconductor Corporation est une société de semi-conducteurs de puissance. La société conçoit, développe et commercialise des semi-conducteurs de puissance, notamment des circuits intégrés (CI) de puissance au nitrure de gallium (GaN), du carbure de silicium (SiC) et des contrôleurs de système en silicium associés, ainsi que des isolateurs numériques utilisés dans la conversion et la charge de l'énergie. Les alimentations incorporant ses produits sont utilisées dans une variété de produits électroniques, y compris les chargeurs rapides pour les téléphones mobiles et les ordinateurs portables, l'électronique grand public, les centres de données, les onduleurs solaires et les véhicules électriques, parmi de nombreuses autres applications. Ses circuits intégrés de puissance GaNFast intègrent l'alimentation et la commande GaN, ainsi que le contrôle, la détection et la protection pour permettre une charge plus rapide, une densité de puissance plus élevée et des économies d'énergie. Ses dispositifs de puissance GeneSiC sont optimisés avec des solutions SiC fiables. Elle propose également une gamme de MOSFET et de diodes SiC, qui présentent une résistance plus faible à des températures plus élevées, 25°C plus froid et une durée de vie des dispositifs trois fois plus longue.

