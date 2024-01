Neogen Corporation développe, fabrique et commercialise une gamme de produits et de services dédiés à la sécurité alimentaire et animale. La société opère à travers deux segments : Sécurité alimentaire et Sécurité animale. Le secteur de la sécurité alimentaire comprend principalement des kits de diagnostic et des produits complémentaires vendus aux producteurs et transformateurs de denrées alimentaires pour détecter les substances dangereuses et/ou involontaires dans l'alimentation humaine et animale, telles que les agents pathogènes d'origine alimentaire, les organismes de détérioration, les toxines naturelles, les allergènes alimentaires, les modifications génétiques, les sous-produits de ruminants, la spéciation de la viande, les résidus de médicaments, les résidus de pesticides et les problèmes généraux d'hygiène. Son segment Sécurité animale est engagé dans le développement, la fabrication, la commercialisation et la distribution d'instruments vétérinaires, de produits pharmaceutiques, de vaccins, de produits topiques, de parasiticides, de produits de diagnostic, de produits de lutte contre les rongeurs, de nettoyants, de désinfectants, de produits de lutte contre les insectes et de services de tests génomiques pour le marché mondial de la sécurité animale.

