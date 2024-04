Netwealth Group Limited est une société de services financiers basée en Australie. La société agit en tant qu'entreprise technologique, fiduciaire de fonds de pension de retraite et entreprise d'administration de patrimoine. Les principales activités de la société consistent à fournir aux intermédiaires financiers et aux clients des services d'administration et de gestion de patrimoine, notamment des fonds gérés, des services de portefeuilles dirigés par des investisseurs, un fonds maître de pension de retraite, un service de comptes gérés, une pension de retraite autogérée et des services d'administration sans dépositaire. La société opère à travers deux segments : Platform Operations, et Data and Advice Tech Solutions. Les filiales de la société comprennent Netwealth Superannuation Services Pty Ltd (NSS) et Netwealth Investments Limited (NIL). Netwealth Superannuation Services Pty Ltd est l'administrateur du Netwealth Superannuation Master Fund. NIL est l'administrateur du Netwealth Superannuation Master Fund.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds