NEXON Co., Ltd. est spécialisé dans le développement et l'édition de jeux vidéos interactifs. Le groupe propose des jeux (MapleStory, Dungeon&Fighter, FIFA ONLINE 4, etc.) destinés notamment aux PC (70,9% du CA) et aux dispositifs mobiles (28,4% ; smartphones, tablettes, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (1,8%), Corée (91,1%), Amérique du Nord (5,4%), Chine (1,1%) et autres (0,6%).

Secteur Internet