Nextdoor Holdings, Inc. développe une plateforme de réseau de voisinage. La plateforme de la société, Nextdoor, est un réseau de voisinage qui met en relation les parties prenantes du quartier, notamment les voisins, les entreprises et les services publics, en ligne et dans la vie réelle. Les voisins et les organisations comprennent des petites et moyennes entreprises, des marques, des organismes publics et des organisations à but non lucratif, dans le monde entier. Sa plateforme permet aux voisins et aux organisations de construire une communauté active de valeur, une communauté engagée de voisins, d'entreprises et de services publics à laquelle les utilisateurs peuvent faire confiance et sur laquelle ils peuvent compter pour échanger des informations, des biens et des services de valeur. Il offre des solutions publicitaires différenciées dans un contexte local qui permet aux annonceurs de toutes tailles d'atteindre le bon voisin, au bon moment. Les annonceurs peuvent s'engager avec leurs clients dans de multiples surfaces sur sa plateforme, y compris Newsfeed, In-App Digest et Email Digest et For Sale & Free. Ses formats publicitaires incluent les posts sponsorisés, l'audio et d'autres.

Secteur Internet