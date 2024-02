NH Hotel Group SA, anciennement NH HOTELES, S.A., est une société basée en Espagne, principalement active dans le secteur de l'hôtellerie. Les activités de la société sont divisées en deux secteurs d'activité : Hôtels et Immobilier. La division Hôtels est active dans la gestion et l'exploitation de chaînes hôtelières sous les marques NH Hoteles, NH Collection, Hesperia Resorts et nhow. La division Real estate comprend les opérations liées à la gestion des actifs. Outre l'hébergement, les services de la société comprennent également la gastronomie et l'organisation de banquets. Ses hôtels sont situés en Europe, en Amérique et en Afrique. La société est une société mère du groupe NH Hotels, qui comprend de nombreuses filiales, telles que Nuevos Espacios Hoteleros SA, Latinoamerica de Gestion Hotelera SL et NH Hotel Ciutat De Reus SA.