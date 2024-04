NICHICON CORPORATION est principalement impliquée dans la fabrication et la vente de condensateurs et de transformateurs. La Société est principalement engagée dans la fabrication et la vente de condensateurs destinés aux équipements électroniques, tels que les condensateurs à électrolyse d'aluminium, les condensateurs à film et les thermistances à caractéristique positive ; de condensateurs destinés aux équipements électriques et aux équipements d'application, y compris les condensateurs à film, les chargeurs rapides, les alimentations publiques et industrielles, les alimentations accélératrices et les rétablisseurs de tension dynamiques, et de produits de circuit, y compris les alimentations à découpage et les modules fonctionnels, ainsi que de matières premières. La société achète des produits auprès de ses filiales et fournit les produits à des fabricants, des entreprises et des organismes nationaux et étrangers.

Secteur Equipements et composants électriques