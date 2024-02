Norsk Renewables AS, anciennement Norsk Solar AS, est une société norvégienne spécialisée dans les énergies renouvelables. La société développe, construit, possède et exploite des centrales solaires photovoltaïques qui fournissent de l'énergie propre aux entreprises et aux services publics dans le cadre de contrats à long terme. Norsk Renewables fournit de l'énergie renouvelable en tant que service au secteur commercial privé dans les marchés émergents et à forte croissance. La société se concentre sur la construction de projets solaires dans les marchés émergents où la société peut maximiser son impact sur la durabilité et la croissance économique. La société se concentre sur la construction de projets solaires dans les marchés émergents où elle peut maximiser son impact sur le développement durable et la croissance économique.