Northern Oil and Gas, Inc. est une société énergétique indépendante. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration, l'exploitation, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel aux États-Unis, principalement dans le bassin de Williston, le bassin des Appalaches et le bassin Permien. Elle investit principalement dans des participations minoritaires non exploitées et des intérêts miniers dans des propriétés pétrolières et gazières, en se concentrant sur trois bassins aux États-Unis. Elle s'engage principalement dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel en participant proportionnellement aux intérêts de tiers dans des puits forés et complétés dans des unités d'espacement qui comprennent son domaine. La société détient également une participation de 30 % dans Forge Energy II Delaware, LLC (Forge Assets). Les actifs de Forge sont principalement situés dans les comtés de Ward et de Reeves, au Texas, et comprennent environ 10 200 acres nets, 30,5 puits productifs nets, 2,3 puits en cours de traitement nets et 20 sites non développés nets à faible rentabilité.

