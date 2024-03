NuScale Power Corporation est une société spécialisée dans la technologie avancée des petits réacteurs modulaires nucléaires (SMR). Les centrales SMR VOYGR de la société sont alimentées par le module NuScale Power, un petit réacteur à eau pressurisée sûr qui peut produire 77 mégawatts d'électricité (MWe) ou 250 mégawatts thermiques (bruts) et qui peut être adapté aux besoins des clients grâce à une gamme de configurations flexibles allant jusqu'à 924 MWe (12 modules) de production. La société dessert divers clients dans le monde entier en fournissant de l'énergie nucléaire pour la production d'électricité, le chauffage urbain, le dessalement, la production d'hydrogène à l'échelle commerciale et d'autres applications de chaleur industrielle. Outre sa centrale VOYGR-12 de 12 modules (924 MWe), elle propose des solutions de centrales plus petites, notamment le VOYGR-6 de six modules (462 MWe) et le VOYGR-4 de quatre modules (308 MWe). Elle propose des conceptions de centrales VOYGR pour trois tailles d'installations qui sont modulables en ce sens qu'elles sont capables d'accueillir de un à quatre, six ou douze NPM.

