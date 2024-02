Nutanix, Inc. fournit une plateforme cloud d'entreprise, Nutanix Cloud, qui consiste en des solutions logicielles et des services cloud. Les solutions de l'entreprise offrent un modèle d'exploitation cloud cohérent dans les environnements edge, private, hybrides et multi cloud pour toutes les applications et leurs données. Ses solutions permettent aux organisations d'exécuter et de déplacer simplement leurs charges de travail, y compris les applications d'entreprise, les bases de données, l'informatique de l'utilisateur final et les services d'infrastructure de bureau virtuel (VDI), les applications modernes basées sur des conteneurs et les applications d'analyse, entre les nuages sur site et les nuages publics. Elle exploite un modèle commercial basé sur l'abonnement pour permettre à ses clients de choisir la licence. Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) de la société offre une infrastructure de cloud hybride combinant sa pile logicielle centrale d'infrastructure hyperconvergée (HCI) (AOS), l'hyperviseur natif de qualité professionnelle (AHV), le réseau virtuel, la reprise après sinistre, la sécurité du réseau et des données et le runtime de conteneur Kubernetes.

Secteur Services et conseils en informatique