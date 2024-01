NWF Group plc est un distributeur britannique spécialisé dans la distribution de carburants, de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux au Royaume-Uni. Les principales activités de la société et de ses filiales sont la vente et la distribution de mazout, l'entreposage et la distribution de produits alimentaires ambiants, ainsi que la fabrication et la vente d'aliments pour animaux. Les secteurs d'activité de la société sont les carburants, les produits alimentaires et les aliments pour animaux. Le secteur des carburants se consacre à la vente et à la distribution de combustibles domestiques, industriels et routiers. Le secteur de l'alimentation se consacre à l'entreposage et à la distribution de produits alimentaires et autres produits à température ambiante aux supermarchés et à d'autres centres de distribution de détail. Le secteur des aliments pour animaux fabrique et vend des aliments pour animaux et d'autres produits agricoles. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, à savoir NWF Agriculture Limited, New Breed (UK) Limited, Boughey Distribution Limited et NWF Fuels Limited.