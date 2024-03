Olaplex Holdings, Inc. est une société de produits de beauté basée sur la science et la technologie. La société se concentre sur l'amélioration de la santé capillaire de ses clients. Son portefeuille de produits est composé d'environ 15 produits complémentaires spécifiquement développés pour fournir un régime holistique pour la santé des cheveux. Ses produits sont proposés par des professionnels, des détaillants spécialisés et des canaux de vente directe au consommateur (DTC) et sont développés pour répondre à trois utilisations clés : le traitement, l'entretien et la protection. Ses produits contiennent un ingrédient, le Bis-aminopropyl diglycol dimaleate (Bis-amino), qui agit au niveau moléculaire pour protéger et réparer les cheveux. La plateforme de santé capillaire de la société comprend quatre produits qui ne peuvent être achetés et appliqués que par des coiffeurs professionnels, à savoir No. 1, No. 2, son masque hydratant 4 en 1 et son traitement chélateur à large spectre. La société vend ses produits directement aux consommateurs par l'intermédiaire du site web de sa marque, Olaplex.com, et de plateformes de commerce électronique tierces.

Secteur Produits cosmétiques