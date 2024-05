On Holding AG est une société basée en Suisse et active dans le secteur des accessoires de sport. La société fournit des chaussures et des vêtements de sport et s'occupe du développement et de la distribution de produits sportifs performants, par l'intermédiaire de détaillants indépendants et de distributeurs mondiaux. La société vend ses produits par le biais d'Internet et de ses propres magasins.

Secteur Chaussures