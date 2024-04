OPENLANE, Inc. fournit aux vendeurs et aux acheteurs de l'industrie mondiale des véhicules d'occasion en gros des solutions de remarketing axées sur la technologie. Elle offre un marché numérique pour les véhicules d'occasion, mettant en relation les vendeurs et les acheteurs en Amérique du Nord et en Europe. La plateforme de bout en bout de la société prend en charge l'ensemble du véhicule, le financement, la logistique et d'autres services auxiliaires et connexes. Les segments de la société comprennent Marketplace et Finance. Le segment Marketplace sert une clientèle nationale et internationale par le biais de places de marché numériques pour les véhicules en gros qui permettent aux acheteurs d'inspecter et de comparer les véhicules. Ses offres de places de marché lui permettent de proposer des véhicules à la vente à partir de n'importe quel endroit. Les ventes sur les places de marché numériques sont initiées en ligne et comprennent les ventes OPENLANE US, OPENLANE Canada et OPENLANE Europe. Le segment Finance fournit des financements à court terme garantis par les stocks, connus sous le nom de financement de planchers, principalement à des clients concessionnaires indépendants à travers les États-Unis et le Canada.

Indices liés Russell 2000