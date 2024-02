Option Care Health, Inc. est un fournisseur indépendant de services de perfusion à domicile et en site alternatif. La société propose un portefeuille de thérapies par l'intermédiaire de son réseau d'environ 96 pharmacies à service complet et de 67 centres de perfusion ambulatoires autonomes. Ses services de perfusion comprennent la gestion clinique de la thérapie par perfusion, le soutien infirmier et la coordination des soins. Elle passe des contrats avec des organismes de gestion des soins, des tiers payeurs, des hôpitaux, des médecins et d'autres sources de référence pour fournir des produits pharmaceutiques et des solutions composées complexes aux patients pour une administration par voie intraveineuse au domicile des patients ou dans d'autres environnements non hospitaliers. Elle administre une gamme de thérapies et de services, notamment la perfusion d'anti-infectieux, l'insuffisance cardiaque, les troubles inflammatoires chroniques, la perfusion d'immunoglobulines, la perfusion de troubles de la coagulation, la perfusion de soutien nutritionnel, les troubles neurologiques, la santé des femmes et d'autres. Elle s'associe à des systèmes de santé dans tout le pays pour fournir un réseau efficace de soins post-aigus.

Secteur Installations et services en soins de santé