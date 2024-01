Communiqué officiel de ORANGE

Capgemini et Orange sont heureux d’annoncer le lancement des activités commerciales de Bleu, leur future plateforme de « cloud de confiance »







Paris, le 15 janvier 2024 – Capgemini et Orange annoncent aujourd’hui que Bleu, société qu’ils ont créée conjointement, travaille désormais avec des entreprises et des organismes publics français intéressés, pour s’assurer qu’ils soient prêts à migrer lorsque les premiers services seront disponibles sur la plateforme à partir de fin 2024. Bleu vise l’obtention de la qualification SecNumCloud 3.2 en 2025 pour ses services, afin de proposer un « cloud de confiance »1 s’appuyant sur la technologie Microsoft.

Capgemini et Orange ont lancé le projet Bleu en partenariat stratégique avec Microsoft, dans le but de répondre aux besoins spécifiques, en matière de cloud, de l’Etat, des collectivités territoriales, des hôpitaux et établissements de santé, et des entités publiques ou privées reconnues comme Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) ou Opérateurs de Services Essentiels (OSE), leur permettant d’utiliser les services Microsoft 365 et Microsoft Azure. Cette offre unique sur le marché français, s’appuyant sur une technologie spécifique développée par Microsoft, permettra aux clients d’accélérer leurs ambitions de transformation numérique en exploitant toute la puissance des services Microsoft 365 et Microsoft Azure.

Après avoir reçu la validation de la Commission européenne en 2023, Bleu lance désormais ses activités commerciales. Jean Coumaros, Président de Bleu, et son équipe travaillent d’ores et déjà avec des organisations publiques et des entreprises privées intéressées par ses futurs services de « cloud de confiance ». Afin de répondre à la forte demande des organisations françaises publiques et privées concernées, les prochains mois seront mis à profit pour préparer leur migration, procéder à des tests et des pilotes avec les clients, leur permettant une transition réussie sur la plateforme. La plateforme cloud de Bleu sera lancée sur un ensemble de centres de données distribués géographiquement en France et répondant aux très hautes exigences nécessaires en matière de résilience et de disponibilité.

« Je suis fier du travail accompli par les équipes Capgemini, Orange et Microsoft pour concrétiser notre ambition commune de pouvoir offrir, à travers Bleu, une solution qui permette aux clients de s’appuyer sur toute la puissance des services cloud de Microsoft dans un “cloud de confiance”, commente Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. Bleu apporte une combinaison unique d’avantages en termes de sécurité et d’offre de services, en mettant notamment à disposition la plus large palette d’innovations technologiques, permettant aux organismes publics et privés d’accélérer dans leurs ambitions de transformation numérique dans les prochaines années. »

Christel Heydemann, Directrice Générale d’Orange, a commenté : « Avec notre partenaire Capgemini, nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui le lancement des activités de notre co-entreprise Bleu. En tant qu’acteur de premier plan de la transformation numérique des entreprises en France, Orange est conscient des enjeux particuliers en termes de protection des données et de souveraineté pour des opérateurs d’infrastructures critiques et des institutions publiques. Nous sommes confiants que Bleu répondra à ces besoins en apportant une solution cloud basée sur les services de Microsoft tout en étant parfaitement conforme aux standards fixés par l’Etat dans sa doctrine “cloud de confiance”. Bleu est désormais pleinement opérationnel et travaille activement avec ses futurs clients pour préparer leur migration vers la plateforme. »

« Nous sommes fiers de notre partenariat avec Bleu qui permettra de déployer nos solutions de collaboration Microsoft 365 et nos services Microsoft Azure dans leur future plateforme de “cloud de confiance”, déclare Judson Althoff, Vice-président Exécutif, Chief Commercial Officer de Microsoft. A travers ce partenariat stratégique, nous sommes heureux de soutenir les efforts de transformation numérique de la France pour sa réussite à long terme, en favorisant la création de services performants et modernes. »

Pour plus d’informations : www.bleucloud.fr





1 Une solution « cloud de confiance », conforme à la doctrine de l’Etat français sur le cloud, requiert une qualification SecNumCloud 3.2 de la part de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), ainsi que la conformité avec les dispositions légales.

