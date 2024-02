Communiqué de presse

Paris et Madrid, 20 février 2024

La Commission européenne donne son feu vert au projet de co-entreprise d’Orange et de MASMOVIL, ouvrant ainsi la voie à la création d’un opérateur unique de premier plan en Espagne

Cette décision favorable tient compte des spécificités du marché espagnol, très concurrentiel, et prévoit des remèdes équilibrés au profit d’un opérateur déjà existant.

Orange et MASMOVIL prévoient de finaliser la transaction d’ici la fin du premier trimestre 2024.

Cet accord ouvre la voie à la création d’une société commune qui regroupera les forces d’Orange et de MASMOVIL en un seul opérateur plus puissant et délivrant le meilleur des services télécoms pour les clients. Cette nouvelle entité sera dotée de la capacité necessaire pour investir dans la 5G et la fibre, au bénéfice du marché, des consommateurs et des entreprises en Espagne.





Orange et MASMOVIL ont aujourd’hui reçu l’autorisation de la Commission européenne de regrouper leurs activités en Espagne1. Comme précédemment indiqué le 23 juillet 2022, la combinaison des activités d’Orange Espagne et de MASMOVIL prendra la forme d’une co-entreprise à parts égales, co-contrôlée par Orange et MASMOVIL (LORCA JVCO), avec des droits de gouvernance égaux au niveau de l’entité combinée.

Ce nouvel ensemble se positionnera comme l’un des opérateurs leaders du marché espagnol en termes de clients, d’expérience utilisateur, de talent et de couverture des réseaux (fibre et mobile), ainsi qu’un acteur solide qui disposera de la capacité financière nécessaire pour continuer à investir dans le développement des infrastructures télécom espagnoles.

Cette co-entreprise desservira plus de 7,3 millions de clients de téléphonie fixe, plus de 30 millions de clients mobile2 et plus de 2,2 millions de clients TV et gérera d’importants actifs informatiques et techniques pour assurer la meilleure couverture nationale FTTH et 4G/5G.

Sur le plan financier, l’entité combinée deviendrait un acteur plus puissant et solide sur le marché avec un chiffre d’affaires estimé à plus de 7,4 milliards d’euros et un EBITDAaL de plus de 2,3 milliards d’euros avec une valeur d’entreprise atteignant 18,6 milliards d’euros et des synergies attendues de plus de 450 millions d’euros par an (à partir de la quatrième année après la clôture).

Dans le cadre des remèdes proposés, les parties ont convenu de céder 60 MHz de fréquences à Digi (en attendant l’approbation du gouvernement espagnol) et de proposer un accord d’itinérance national facultatif au prix du marché.

Christel Heydemann, DG d’Orange, a commenté : « Ce feu vert de la Commission européenne représente une avancée majeure pour le développement du Groupe en Europe. Cette co-entreprise avec MASMOVIL créera un acteur unique, puissant et durable qui évoluera dans l’intérêt des clients espagnols. L’union des forces d’Orange et MASMOVIL nous permettra d’atteindre la taille critique pour innover et investir pour l’avenir. »

Meinrad Spenger, DG de MASMOVIL, a commenté : « Toutes les bonnes choses valent la peine d’attendre ! Nous sommes ravis d’assumer un rôle majeur dans le secteur espagnol des télécommunications. Notre équipe exceptionnelle est engagée à former une entreprise unifiée et distincte, capable d’avoir un impact positif et de fournir un service de confiance aux clients les plus satisfaits d’Espagne. »

Jusqu’à ce que toutes les conditions de clôture soient remplies, ce qui est attendu d’ici la fin du premier trimestre 2024, les deux sociétés continueront à fonctionner de manière indépendante.

À propos du Groupe MASMOVIL

Le Groupe MASMOVIL est un opérateur exceptionnel en Espagne si l’on se réfère à sa croissance au cours des dernières années. Il propose la fibre, la téléphonie mobile, la télévision et d’autres nouveaux services comme l’énergie, la santé, les alarmes ou les services financiers, pour les clients résidentiels, les entreprises et les opérateurs.

Le Groupe offre à ses clients l’accès à la plus grande couverture FTTH d’Espagne, avec plus de 29 millions de foyers pouvant potentiellement y être connectés, ainsi que l’accès aux réseaux mobiles 3G, 4G et 5G à 98,5 % de la population espagnole grâce à sa stratégie hybride combinant ses propres infrastructures et celles de tiers.

MASMOVIL a également lancé ses services 5G, déjà disponibles dans plus de 2 200 villes d’Espagne. Le Groupe compte près de 16 millions de clients à la fin des neuf premiers mois de 2023.

Le Groupe MASMOVIL a été récompensé à plusieurs reprises comme étant le meilleur opérateur haut débit et de fibre optique.

MASMOVIL a atteint zéro émission nette de carbone pour les scopes 1 et 2 en 2020 et en 2021 (en incluant le Groupe Euskaltel dans le calcul), ce qui le positionne comme le premier opérateur de télécommunications en Europe à atteindre un tel objectif et celui avec le niveau résiduel absolu d’émissions le plus faible. Il s’agit également du premier opérateur de télécommunications en Europe à devenir une entreprise certifiée B Corp et il s’engage fortement à créer un impact environnemental et social positif.

MASMOVIL est également à la pointe du développement durable et de l’ESG en Espagne via l’obtention, en peu de temps, de 5 notations ESG très élevées de la part d’organisations prestigieuses telles que S&P, Morning Star Sustainalytics, Sustainable Fitch, CDP and Clarity.

MASMOVIL bénéficie des participations de Cinven, de KKR et de Providence Equity Partners depuis novembre 2020.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 44,1 milliards d’euros en 2023 et 137 000 salariés au 31 décembre 2023, dont 73 000 en France. Le Groupe servait 298 millions de clients au 31 décembre 2023, dont 254 millions de clients mobile et 25 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique "Lead the Future", construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. "Lead the Future" capitalise sur l'excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d'Orange dans la qualité de service.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

1 La transaction envisagée n’inclut pas TOTEM Espagne et MASMOVIL Portugal

2 Les services mobile en Espagne incluent les services prépayés, les abonnements et les clients mobile haut débit voix et data

