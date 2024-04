Orora Limited est une entreprise australienne qui fabrique et distribue des emballages durables et des solutions visuelles pour des clients du monde entier. Elle fournit des produits et des services d'emballage aux marchés de l'épicerie, des biens de consommation à rotation rapide et de l'industrie. Le segment australasien de la société se concentre sur la fabrication de produits d'emballage de boissons en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le segment Amérique du Nord est principalement situé en Amérique du Nord. Il achète, stocke, vend et livre une gamme de matériaux d'emballage et d'autres matériaux connexes. L'activité comprend également des capacités intégrées de fabrication de feuilles et de boîtes en carton ondulé et de vente d'équipements, ainsi que des solutions de présentation au détail sur le lieu de vente et d'autres services de communication visuelle. Saverglass est spécialisée dans la conception, la fabrication, la personnalisation et la décoration de bouteilles haut de gamme et fournit les marchés des spiritueux haut de gamme et super haut de gamme, des vins fins et du champagne.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier