ORSTED : Jefferies toujours neutre sur le dossier

Données financières DKK USD EUR CA 2021 55 411 M 8 847 M 7 443 M Résultat net 2021 12 854 M 2 052 M 1 727 M Dette nette 2021 24 071 M 3 843 M 3 233 M PER 2021 33,8x Rendement 2021 1,21% Capitalisation 429 Mrd 68 654 M 57 665 M VE / CA 2021 8,18x VE / CA 2022 7,74x Nbr Employés 6 179 Flottant 44,8% Graphique ORSTED A/S Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ORSTED A/S Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 1 073,68 DKK Dernier Cours de Cloture 1 022,00 DKK Ecart / Objectif Haut 66,3% Ecart / Objectif Moyen 5,06% Ecart / Objectif Bas -47,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Mads Nipper Group President & Chief Executive Officer Marianne Wiinholt Chief Financial Officer Thomas Thune Andersen Chairman Lene Skole-Sørensen Deputy Chairman Lynda Anne Armstrong Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ORSTED A/S -17.81% 68 654 NEXTERA ENERGY 0.34% 152 130 ENEL S.P.A. 3.36% 102 970 IBERDROLA, S.A. -3.89% 84 711 DUKE ENERGY CORPORATION 6.56% 75 052 SOUTHERN COMPANY 2.73% 66 683