Oshkosh Corporation est une entreprise de technologie industrielle qui fabrique des véhicules et des équipements spécialisés pour les marchés de l'accès, de la défense, des incendies et des urgences, de la collecte des ordures et de la mise en place du béton. Ses segments comprennent l'équipement d'accès, la défense et l'équipement professionnel. Le segment Access Equipment fabrique et commercialise des nacelles élévatrices et des chariots télescopiques utilisés dans diverses applications de construction, industrielles et d'entretien général pour positionner les travailleurs et les matériaux à des hauteurs élevées, ainsi que des transporteurs et des démolisseurs. Le secteur de la défense fabrique et commercialise des véhicules tactiques, des remorques, des pièces et des services d'intégration et d'approvisionnement de systèmes d'armes pour l'armée américaine et d'autres armées dans le monde. Ce segment propose également des véhicules de livraison pour l'United States Postal Service (USPS) et des véhicules de déneigement pour les aéroports militaires et civils. Le segment professionnel est engagé dans la conception, le développement et la fabrication de véhicules professionnels spécialisés.

Secteur Véhicules et machines lourdes