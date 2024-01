OSI Systems, Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, est un concepteur et fabricant verticalement intégré de systèmes et de composants électroniques spécialisés destinés à des applications critiques. La société vend ses produits et fournit des services connexes sur des marchés diversifiés, notamment la sécurité intérieure, les soins de santé, la défense et l'aérospatiale. L'entreprise exerce ses activités par l'intermédiaire de trois divisions : Sécurité, Santé et Optoélectronique et Fabrication. La division Sécurité fournit des systèmes de sécurité et d'inspection et des solutions de contrôle de sécurité clés en main. La division Healthcare fournit des systèmes de surveillance des patients, de cardiologie et de télésurveillance, ainsi que des systèmes de soins connectés et des accessoires associés. La division Optoélectronique et fabrication fournit des composants électroniques spécialisés et des services de fabrication électronique à ses divisions Sécurité et Santé, ainsi qu'à des tiers pour des applications sur les marchés de la défense et de l'aérospatiale, entre autres.

Secteur Equipements et pièces électroniques