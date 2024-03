Corporation de développement Osisko est une société de développement aurifère basée au Canada. La Société se concentre sur des propriétés anciennement productives situées dans des juridictions favorables à l'exploitation minière et présentant un potentiel à l'échelle du district. Ses projets comprennent le projet Cariboo Gold, le projet Tintic et le projet San Antonio Gold à Sonora, au Mexique. Le projet Cariboo Gold est un projet aurifère en phase avancée de faisabilité situé dans le centre de la Colombie-Britannique, dans le camp minier historique de Wells-Barkerville. L'ensemble des terres couvre une superficie de 192 000 hectares et comprend environ 80 kilomètres de cibles minérales. Le projet Tintic est situé à 95 km au sud de Salt Lake City, dans le district minier historique d'East Tintic, dans le centre de l'Utah, aux États-Unis. Le projet San Antonio est situé dans l'État de Sonora, au Mexique, et comprend la mine de cuivre oxydé Luz de Cobre, qui a été exploitée par le passé. Ses propriétés de la Baie James couvrent environ 186 000 ha. Elle possède également des propriétés à Guerrero, dans l'État de Guerrero, au Mexique.

Secteur Or